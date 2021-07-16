Trabzonspor - Başakşehir maçı seyircili olabilir

Kamp döneminin ilk 2 etabında tek hazırlık maçı yapan Trabzonspor ; 3. etapta ise Bandırmaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Bu arada 24 Temmuz'da Başakşehir ile oynanacak karşılaşma için flaş bir gelişme yaşandı.

Bordo-Mavili ekibin, normal şartlar altında TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleşmesi planlanan bu mücadeleyi Kocaeli'de oynamak istediği öne sürüldü. Ayrıca maçın, mevcut şartlar doğrultusunda seyircili oynanabilmesi için kısa bir süre içerisinde girişimlerin başlayacağı öğrenildi.