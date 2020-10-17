Trabzonspor-Başakşehir maçı öncesi notlar

Trabzonspor, Başakşehir’i en son 15 Şubat 2015’te Avni Aker’de 3-2 mağlup etti (2071 gün). Bordo- Mavililer’in o tarihten sonra rakibiyle ligde çıktığı 10 maçta 5 beraberlik, 5 yenilgisi var.

17 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor-Başakşehir maçı öncesi notlar

Başakşehir çok sıkıntılı  

Başakşehir çok sıkıntılı Başakşehir’in ligde 5 maçtır galibiyeti, 4 maçtır da golü yok! En son 19 Temmuz 2020’de Kayserispor’u tek golle mağlup eden Başakşehir, o tarihten sonra üç puanı çıktığı toplam 5 maçta bile alamadı! İstanbul temsilcisi bu sezonki 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Turuncu-Lacivertliler’de bugün Azubuike yok, Chadli belirsiz.

Bir oyuncu kovid-19 pozitif  

Trabzonspor bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Maç öncesi yapılan rutin testlerde korona tespit edilen oyuncunun ev izolasyonunda tedavisinin sürdüğü vurgulandı. Bugünkü maçta cezalı Flavio ve filyasyon sürecindeki Abdulkadir Parmak yoklar.

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