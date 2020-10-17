Trabzonspor-Başakşehir maçı öncesi notlar

Başakşehir çok sıkıntılı

Başakşehir çok sıkıntılı Başakşehir’in ligde 5 maçtır galibiyeti, 4 maçtır da golü yok! En son 19 Temmuz 2020’de Kayserispor’u tek golle mağlup eden Başakşehir, o tarihten sonra üç puanı çıktığı toplam 5 maçta bile alamadı! İstanbul temsilcisi bu sezonki 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Turuncu-Lacivertliler’de bugün Azubuike yok, Chadli belirsiz.

Bir oyuncu kovid-19 pozitif

Trabzonspor bir oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Maç öncesi yapılan rutin testlerde korona tespit edilen oyuncunun ev izolasyonunda tedavisinin sürdüğü vurgulandı. Bugünkü maçta cezalı Flavio ve filyasyon sürecindeki Abdulkadir Parmak yoklar.