Trabzonspor - Başakşehir (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor Başakşehir'i yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Başakşehir ise puan farkını korumak için kazanmak zorunda.

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TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR CANLI

Maç başladı

16. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen topu son anda direk dibinde Mert tokatladı. Devamında oluşan karambolde top bir kez daha Mert'te kaldı.

17. dakikada Trabzonspor Yusuf'la sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullandı. Arka direkte demarke kalan Novak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

23. dakikada sağ kanatta topu alan Visca içeri sokuldu ve kale alanına doğru yerden çok tehlikeli bir top attı. Bomboş durumdaki Robinho'nun gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan mutlak golü çıkardı.

25. dakikada köşe vuruşu sonrası baskıyı sürdüren Başakşehir'de Mossoro soldan ortaladı, altı pasın hemen önündeki İrfan Can'ın kafa vuruşunda Uğurcan sağına giden topu müthiş bir plonjonla kontrol etti.

GOL | 33. dakikada İrfan Can, Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golde katkısı olan ve asisti yapan isim ise Arda Turan oldu. Başakşehir savunmasından gönderilen uzun topu Arda sol kanatta göğsüyle nefis indirdi. Devamında gönderdiği derinlemesine topa kale alanı içinde İrfan Can gelişine dokundu ve bu kez Uğurcan'ı avlamayı başardı. İrfan Can Kahveci bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

GOL | 42. dakikada Gael Clichy, Başakşehir'in farkı 2'ye çıkardığı golü kaydetmeyi başardı.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

Trabzonspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Medical Park Stadı’da saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Maçtan notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir karşısına hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesirspor Baltok ile oynadıkları maçın 11'ine yakın bir kadroyla çıktı. Karaman; Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Rodallega'ya bu maçta da yine görev verirken, Batuhan'ın yerine sakatlığının ardından takıma dönen Nwakaeme'ye forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi ile Sosa'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un kadrosunda 19 kişi var

Bu arada eksik oyuncu sayısı fazla olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçında 21 kişilik kadro kontenjanı doldurulamadı. 19 kişilik oyuncu kadrosuyla maça çıkan bordo mavililerde devre arası A takıma dahil olan isimlerden ise sadece Ali Osman ile Berkay Sefa kadroda yer aldı.

Trabzonsporlu futbolcular, maç öncesi ısınmasına ellerindeki Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'ne ait 'Sigarasız bir dünya için el ele' yazılı pankartla çıktı.

Yönetim maç öncesi toplandı

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor yönetimi Medical Park Stadı'nda bir araya gelerek toplantı yaptı. 3 saat süren toplantıda kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumların ele alındığı öğrenilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak yeni haftada bir basın toplantısı düzenlemeyi planladığı kaydedildi.

Onazi tribünleri selamladı

Bu arada sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Medipol Başakşehir maçı öncesi sağ ayağı sarılı bir şekilde koltuk değnekleriyle birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra taraftarlara üçlü çektiren Onazi, ardından alkışlarla sahayı terk ederek maçı izlemek üzere tribünlere çıktı.

Lucescu da maçı izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını izlemek için Medical Park Stadı'na geldi.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

Taraftarlardan dev koreografi

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi sergilendi. Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi, beyaz kartonlar ile oluşturulan ve bazı Trabzonsporlu futbolcuların görsellerinin yanı sıra 'Hayde yürü sen umutla, biz varız hep yanında' yazısına yer verildi. Ayrıca daha sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın elindeki kupayla olan görseli sergilendi.