Son olarak önceki gün oynanan Konyaspor maçında frikikten bir gol atan ve dikkatleri üzerine çeken Lewis Baker'ın geleceği belli oluyor. Daha önce Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiliz orta saha oyuncusunun, takımda 1 yıl daha kalmasını istemişti. Bu gelişmelerin üzerine Karadeniz ekibinin yönetimi, Baker ile görüşmüş ve yıldız oyuncudan, "Takımda kalmak istiyorum" yanıtını almıştı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Trabzonspor, vakit kaybetmeden harekete geçti. Fırtına, 26 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kadrosunda 1 yıl daha tutmak için İngiliz ekibi Chelsea ile görüşmelere başladı.

Maaşının yarısını ödeyecekler

Baker için bu yıl olduğu gibi Londra ekibine 1 senelik daha kiralık kontrat teklif edileceği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca yine bu sene olduğu gibi Lewis Baker'ın, maaşının yarısı olan 700 bin Euro'yu Trabzonspor'un, kalan yarısını ise Chelsea'nin ödemesi bekleniyor. Eğer taraflar bu konuda anlaşırsa, imzalar transfer sezonu açılır açılmaz atılacak.

Safa Can Konuksever