Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı ile anlaştı
Son dakika Trabzonspor transfer haberi...Stanciu konusunda Slavia Prag’ın inadı kırılmadı; daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Bordo-Mavililer, Bakasetas için Alanyaspor’un kapısını çaldı. Yunan 10 numarayla el sıkışan Karadeniz ekibi, kulübüyle de 3 milyon Euro artı bonuslar karşılığında prensipte anlaştı. Yunus Mallı ile yapılan görüşmelerde de mutlu sona çok yaklaşıldı. Abdullah Avcı’nın Bakasetas’la beraber istediği gurbetçi yıldız, bonservisini bedelsiz alıp 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başarılı hoca, Yunus’u hem kanat hem de ikinci forvet olarak kadroda düşünüyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligdeki müthiş çıkışı Süper Kupa ile taçlandıran Abdullah Avcı’ya yıldız transferleriyle teşekkür edecek... 1 Şubat’ta noktalanacak ara dönem öncesi dört koldan çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavili Yönetim, adeta şova hazırlanıyor. En büyük bombayı 10 numara konusunda patlatan Fırtına, Bakasetas’ı getiriyor. Slavia Prag forması giyen Stanciu konusunda bir türlü kulübünün inadını kıramayan Trabzonspor, zamanın daralması üzerine rotayı iç piyasaya çevirdi. Karadeniz ekibi, Alanyaspor’un kapısını çaldı...
Takasta oyuncu verilecek
5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Bakasetas konusunda ilk teklifini 2.5 milyon Euro olarak yapan Bordo-Mavililer, görüşmelerde rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı. Devamında bonus maddesi de ekledi. Takasta 1-2 genç ismin de Alanyaspor’a verilmesi gündeme gelirken, taraflar prensipte anlaştı. Ardından oyuncu cephesiyle masaya oturan Fırtına, Bakasetas’ı da ikna etti. 27 yaşındaki 10 numara, 1-2 gün içinde Trabzon’da olacak.
Joker adam Yunus Mallı
Abdullah Avcı’nın, Bakasetas’ın yanı sıra Yunus Mallı’yı da istemesi sonrası gurbetçi yıldızın menajeri olan amcası İlhan Mallı ile yeniden görüşen Trabzonspor, bu transferde de son aşamaya geldi. Wolfsburg’dan bonservisini bedelsiz alacak olan 28 yaşındaki Yunus, ücret konusunda son pürüzler halledildikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Avcı, Yunus’u sadece 10 numara olarak değil hem kanatlarda hem de ikinci forvet bölgesinde kullanacağı için kadroda isterken; yönetim, hocasının talebini yerine getirdi.
Safa Can Konuksever