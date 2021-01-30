Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı ile anlaştı

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, ligdeki müthiş çıkışı Süper Kupa ile taçlandıran Abdullah Avcı’ya yıldız transferleriyle teşekkür edecek... 1 Şubat’ta noktalanacak ara dönem öncesi dört koldan çalışmalarını sürdüren Bordo-Mavili Yönetim, adeta şova hazırlanıyor. En büyük bombayı 10 numara konusunda patlatan Fırtına, Bakasetas’ı getiriyor. Slavia Prag forması giyen Stanciu konusunda bir türlü kulübünün inadını kıramayan Trabzonspor, zamanın daralması üzerine rotayı iç piyasaya çevirdi. Karadeniz ekibi, Alanyaspor’un kapısını çaldı...

Takasta oyuncu verilecek

5 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Bakasetas konusunda ilk teklifini 2.5 milyon Euro olarak yapan Bordo-Mavililer, görüşmelerde rakamı 3 milyon Euro’ya çıkardı. Devamında bonus maddesi de ekledi. Takasta 1-2 genç ismin de Alanyaspor’a verilmesi gündeme gelirken, taraflar prensipte anlaştı. Ardından oyuncu cephesiyle masaya oturan Fırtına, Bakasetas’ı da ikna etti. 27 yaşındaki 10 numara, 1-2 gün içinde Trabzon’da olacak.

Joker adam Yunus Mallı

Abdullah Avcı’nın, Bakasetas’ın yanı sıra Yunus Mallı’yı da istemesi sonrası gurbetçi yıldızın menajeri olan amcası İlhan Mallı ile yeniden görüşen Trabzonspor, bu transferde de son aşamaya geldi. Wolfsburg’dan bonservisini bedelsiz alacak olan 28 yaşındaki Yunus, ücret konusunda son pürüzler halledildikten sonra 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Avcı, Yunus’u sadece 10 numara olarak değil hem kanatlarda hem de ikinci forvet bölgesinde kullanacağı için kadroda isterken; yönetim, hocasının talebini yerine getirdi.

Safa Can Konuksever



