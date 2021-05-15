Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti

Süper Lig’in son haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenen Trabzonspor, ligi dördüncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 40 karşılaşmada 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan topladı. Ligi dördüncü sırada bitiren Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri Ekuban ve Afobe, kaydetti.

Gençlerbirliği lige veda etti

Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyle 38 puanda kalan Gençlerbirliği, lige veda etti. En son 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele eden Gençlerbirliği, 2 sezon sonra Süper Lig’den düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Ligden düşmeme mücadelesi verdiği rakibi Kayserispor’un Fenerbahçe’ye mağlup olarak 41 puanda kalmasına karşın galip gelemeyen başkent ekibi, ligde kalmayı başaramadı.

Maç sonunda Gençlerbirliği’nin oyuncularında saha içerisinde üzüntü yaşandı. (AA)