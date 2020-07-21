Trabzonspor artık tek hedef Türkiye Kupası!

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet alabilen ve bu süreçte şampiyonluğu Başakşehir’e veren Trabzonspor için Türkiye Kupası olmazsa olmaz hale geldi. Fırtına, Alanyaspor ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavili futbolcular, bu maçı mutlaka kazanıp, taraftarlara böyle bir sezonda kupa sevinci yaşatmak amacında. Sadece taraftarlar değil, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim de hem teknik heyet hem de oyunculardan kupa bekliyor.

10 sene sonra

Öyle ki sezon başından bu yana ödemeler dahil hiçbir konuda sorun çıkmasına izin vermeyen Trabzonspor Yönetimi, bu çabanın karşılığında kupa istiyor. Trabzonspor, en son 2010’da Türkiye Kupası’nı kazanmış, Şanlıurfa’daki finalde Fenerbahçe’yi devirmişti. Bordo-Mavililer, 10 yıl sonra tekrar bu hedefe ulaşırsa, Alanyaspor’dan bir anlamda ligin de rövanşını alacak. Hatırlanacağı üzere 28. haftada Alanya’da son dakika golüyle 2-2 biten maçta olaylar çıkmış, şampiyonluk yarışında en büyük yara o karşılaşmada alınmıştı.

Takıma izin yok

Konyaspor karşısında alınan 4-3’lük yenilginin ardından takıma izin verilmedi. Bordo-Mavililer, ligin 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına hemen başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sabah yapılan idmanda oyuncuların moralsiz görüntüsü dikkat çekti.