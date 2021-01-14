Trabzonspor artık hücum yapacak

İlk 8 haftada 15 gol yiyen Trabzonspor, tecrübeli hoca yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada ise sadece 5 kez topu ağlarında gördü. Abdullah hoca, şimdi hücum organizasyonlarına geçti. BAY geçilen haftayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen 57 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda farklı hücum varyasyonları üzerinde duruyor. Avcı rakip kaleye hızlı gitmeleri belirtip çabuk şekilde 3. bölgeye geçmelerinin önemini anlatıyor.

Hedef seriyi sürdürmek

Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına’da antrenman temposu iyice yükselirken, hedef galibiyet serisini sürdürmek... Bordo-Mavililer, Karagümrük ve Göztepe maçlarının ardından Antalyaspor’u iyi oyunla devirmek amacında.