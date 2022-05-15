Trabzonspor ’un hocası Abdullah Avcı yaptığı basın toplantısında sol bek, stoper ve sağ beke transfer gerçekleştireceklerini söylerken, özellikle savunmanın soluna nokta atışı bir takviye düşünülüyor. Nitekim bu sezon en büyük sıkıntı orada yaşandı, Avcı tam 8 farklı oyuncu kullandı ancak bir türlü istikrar sağlanamadı. Karadeniz ekibi sorunu kökünden çözmeye hazırlanıyor. Gündemdeki isim; Ghislain Konan. Reims’le sözleşmesi bitecek olan Fildişili sol bek için temasların başladığı öğrenildi. Pek çok talibi bulunan Konan konusunda elini çabuk tutan Fırtına, geçen sezonki gibi erken davranıyor. Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off oynanacağı için en az 2-3 transferin yine kamp dönemine yetiştirilmesi hedefleniyor.

İç piyasada hedef Eren

Ligue 1’de bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergileyen Konan, devre arasında Fenerbahçe ’nin de ciddi şekilde gündemindeydi. Trabzonspor, bonservis maliyeti bulunmayan 26 yaşındaki yıldızı imza parası formülüyle ikna etmeyi planlıyor. Konan’ın yanı sıra sol bek listesinde 2-3 önemli alternatifin daha bulunduğu öğrenilirken, iç piyasada ise Kasımpaşa’dan Eren Elmalı radarda.