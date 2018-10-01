Trabzonspor aradığı sistemi buldu

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Süper Lig'de iki haftalık mağlubiyet serisine Kasımpaşa galibiyeti ile 'Dur' diyen Trabzonspor'da maça forvet hattındaki uyum damgasını vurdu. 2-0 geriden gelerek 4-2 kazanılan mücadelede iki forvet oyuncusunun ikişer gol atması önemli rol oynadı. En son 2010-2011 sezonunda Umut Bulut- Burak Yılmaz ikilisi ile çift forvet oynayan ve aradan geçen 7 yılda bu sistemi hiç denemeyen Trabzonspor, yine çift forvetli sistemle başarıya ulaştı. Teknik direktör Ünal Karaman da iki hücum oyuncusunu bundan sonra birlikte oynatabileceğinin sinyallerini vererek, "Önemli olan sonuca gitmek değil iyi futbol oynamaktı. Oyuncularım maç boyu mücadeleyi hiç bırakmadı. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece istediğimiz başarılar gelecektir" dedi.

KOLOMBİYA'YI AYAĞA KALDIRDI

Rodallega, Ronaldovari röveşata golü ile ülkesinde gündeme oturdu. Spor kanallarında defalarca gösterilen bu harika gol için, "Röveşatasıyla takımının geri dönüşünde büyük pay sahibi oldu" yorumları yapıldı.

TRABZONSPOR'UN HOSSEİNİ UĞURU

Trabzon İranlı savunma oyuncusu Hosseini'nin oynadığı maçlardaki başarısını Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. 22 yaşındaki stoperle hiçbir maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, 3 hafta sonra Kasımpaşa maçında formasını geri alan İranlı futbolcuyla 3 puana ulaşmasını bildi. Bordo-mavililer böylelikle Hosseini'nin oynadığı 4 maçta 10 puan topladı.