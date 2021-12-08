Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 11.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman öncesinde futbolcu Edgar Ie basın mensuplarının karşısına çıktı. Edgar Ie’nin açıklamaları sonrasında yapılan antrenmana; geçen hafta Adana Demirspor maçında sakatlık geçiren Andreas Cornelius, başı bandajla sarılı olarak katıldı. Anders Trondsen ise kısmen antrenmana katıldı. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan çalışmalara; sakatlığı süren kaleci Erce Kardeşler, kas yorgunluğu olan Abdülkadir Ömür, sağ ayak bileğinde ödem oluşan Hüseyin Türkmen, sol arka adalesinde yorgunluk yaşayan Vitor Hugo’nun yanı sıra yorgunluk sebebiyle Dorukhan Toköz de katılmadı.

DHA