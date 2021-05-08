Trabzonspor - Antalyaspor maçı Canlı

Trabzonspor, Süper Lig’in 40. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan Bordo Mavililer, rakibini yenerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 8 Mart’ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. 5 maçtır kazanamayan ve 43 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadele, 1-1 sona ermişti.

Trabzonspor - Antalyaspor ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yedekler; Erce, Hosseini, Atakan, Kamil Ahmet, Faruk Can, Flavio, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Safa, Afobe

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryashov, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sağ kanattan Serkan çizgiye kadar indi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

















Maçtan notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Avcı, Göztepe maçından farklı olarak sakatlığı bulunan Hugo’nun yerine Hüseyin Türkmen’e, Hosseini’nin yerine Edgar ve Berat’ın yerine Abdülkadir Ömür’e görev verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 18 MAÇ SONRA 11’DE

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, 18 maç sonra ilk 11’e geri döndü. Son olarak Süper Lig’in 19’uncu haftasında sakatlık yaşadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve uzun süreli sakatlığının ardından 36’ncı haftadaki Hatayspor karşılaşmasıyla sahalara dönen genç oyuncu, Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

YUNUS MALLI 4 HAFTA SONRA KADRODA

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 4 haftadır tedavisi devam eden Yunus Mallı da Antalyaspor maçıyla birlikte takımdaki yerini aldı. 21 kişilik maç kadrosunda kendisine yer bulan gurbetçi oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi.