Trabzonspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasında cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda 'şampiyonluk maçı'nda Antalyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idmana dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 rondo çalışması yapılırken, yaklaşık 1.5 saatlik antrenman çift kale maçla sona erdi. Öte yandan Adana Demirspor maçında sakatlanan ve ameliyat olacağı açıklanan Bruno Peres de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı, koltuk değnekleriyle idmanı seyretti.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Bilindiği üzere Trabzonspor sahasında Kırmızı-Beyazlılar'dan en az 1 puan alması halinde Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun şampiyonu olarak tarihe geçecek.