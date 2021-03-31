Karadeniz devinde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Önümüzdeki sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo-Mavililer, Visca, Halil Akbunar, Salih Uçan ve Koita gibi tecrübeli isimler için nabız yoklarken, bir yandan da kadroyu gençleştirmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, gençlerin dinamizmi ve kulüp ekonomisine potansiyel katkısıyla, tecrübeli oyuncuların deneyimlerini harmanlayarak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Toplamda 17 gole katkı...

Bu doğrultuda genç yıldızların peşine düşen Bordo-Mavililer, TFF 1. Lig'in futbolcu fabrikası Altınordu'yu gözüne kestirdi. Trabzonspor, İzmir ekibinin parlayan isimleri Burak İnce ve Enis Destan için fiyat araştırması yaptı. Altınordu'nun bu sezon toplamda 17 gole direkt etki eden oyuncuları için 1'er milyon Euro artı sonraki satıştan pay istediği öğrenildi.

Önlerini açacaklar

Avrupa ekiplerinin de radarında olan iki yıldız adayı için Fırtına'nın en kısa sürede pazarlıklara başlaması bekleniyor. Futbolcu ihracatı konusunda ülkemizin sayılı kulüplerinden biri olan Kırmızı-Lacivertliler'in de istedikleri şartların yerine getirilmesi durumunda oyuncularının önünü açacağı gelen haberler arasında.

Buzlar eridi, engel kalmadı

Geçen sezon başında Altınordu'da görev yapan Salih Kavrazlı ile Atakan Gündüz'ü renklerine bağlayan Trabzonspor, transfer sonrasında İzmir ekibiyle gerginlik yaşamıştı. Kırmızı-Lacivertliler transferde usulsüzlük olduğunu iddia etmiş, Fırtına ise yetiştirme bedelini ödeyerek iki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Haftalar sonra ise iki kulüp arasındaki buzlar erimişti.

Atalay Özçelikli