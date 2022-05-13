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Trabzonspor, Altay maçına şampiyonluk formasıyla çıkacak

Trabzonspor, pazar günkü Altay karşılaşmasında şampiyonluk formasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili takım, Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelede özel tasarım formayla İstanbul’daki taraftarının karşısına çıkacak.

13 Mayıs 2022, Cuma 07:40 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Altay maçına şampiyonluk formasıyla çıkacak

Trabzonspor , pazar günkü Altay karşılaşmasında şampiyonluk formasıyla çıkmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavili takım, Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelede özel tasarım formayla İstanbul’daki taraftarının karşısına çıkacak.

Bu mücadele sonrası yönetim, 100 bin adet siparişi verilen şampiyonluk formalarını TS Club mağazalarından satışa sunacak. Fiyatının ise 400-500 TL arasında olması bekleniyor.

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