Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig ’in 18. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor , maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncuları ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5’e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-Mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.





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