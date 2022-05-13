Trabzonspor-Altay maçı bilet fiyatlarında flaş değişiklik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 37. haftasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Altay ile oynayacakları karşılaşmanın bilet fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlardan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlendiği belirtildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Değerli Trabzonsporlular; 15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir. Siz değerli taraftarlarımızın bilgisine arz ederim. Saygılarımla."

Güncellenen bilet fiyatları:

BATI VIP: 750 TL

BATI ALT: 400 TL

BATI ORTA/ÜST: 350 TL

DOĞU ALT/ÜST: 200 TL

GÜNEY: 100 TL

KUZEY: 100 TL



