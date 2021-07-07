Trabzonspor, Alioski transferinde atağa kalktı

Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita hamleleriyle transferde şov yapan Trabzonspor kuracağı iddiali kadro için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Forvet için Sörloth'u bekleyen ancak alternatif isimlerle temaslarını sürdüren Bordo-Mavilililer, sol bek bölgesi için bastırıyor. İngiliz ekibi Leeds United'dan Ezgjan Alioski'yı ısrarla isteyen Fırtına'nın transferde önü iyice açıldı. Ada temsilcisi, Makedon oyuncunun, takımdan ayrıldığını resmi olarak açıkladı.

'Teklifte bulunduk ancak...'

Leeds'ten yapılan duyuruda, "Alioski'nin Leeds United'ta geçirdiği 4 yıllık büyülü süre sona erdi. Alioski'nin kalması için teklifte bulunduk ancak temsilcileriyle anlaşmaya varamadık. Alioski'ye tüm çabaları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Çeşitli bonuslar olacak

Son olarak 29 yaşındaki futbolcuya, 1.2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro imza parası öneren Karadeniz ekibinin teklifi kabul edilmemişti. Trabzonspor'un tavan ücret olan 1.5 milyon Euro'yu aşmamak kaydıyla tecrübeli sol beke yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Yeni öneride çeşitli bonusların da yer alacağı gelen haberler arasında.







