Trabzonspor, TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor forması giyen Ali Ülgen ve Ali Eren İyican'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

19 yaşındaki Ali Ülgen sağ bek oynuyor. Galatasaray alt yapısında yetişen Ali Ülgen Ndiaye transferi karşılığında Osmanlıspor'a verilmişti. Sol bek Ali Eren İyican ise Osmanlıspor alt yapısında yetişti.

Trabzonspor iki futbolcunun transferi için başkent ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Transferlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel