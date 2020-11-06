Trabzonspor, Alanyaspor’a konuk olacak

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.
Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldıktan sonra son 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi önünde kötü gidişine son vermeye çalışacak.
Bordo-mavili takımda, Kovid-19 testi pozitif çıkan Hüseyin Türkmen kadroda yer almayacak, Caleb Ekuban ise 3 hafta sonra forma giyebilecek.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Eddie Newton’un görevinden ayrılmasının ardından hafta içinde takımı çalıştıran Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde karşılaşmaya çıkacak.
AA