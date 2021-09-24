Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge ve teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

5’e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor , Pazar günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.