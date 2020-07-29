Trabzonspor - Alanyaspor maç sonucu: 2 - 0
Süper Lig'de istediğini alamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ile teselli buldu. Son olarak 2009-2010 sezonunda zafere ulaşan Trabzonspor, 10 senelik hasretini dindirdi. Tarihinde ilk kez finale kalan Alanyaspor'un Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor kupayı kazandı
Süper Lig'de istediğini alamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ile teselli buldu. Son olarak 2009-2010 sezonunda zafere ulaşan Trabzonspor, 10 senelik hasretini dindirdi. Tarihinde ilk kez finale kalan Alanyaspor'un Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor kupayı kazandı. Trabzonspor böylece 9.kez Türkiye Kupasını kazanmış oldu.
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Maçtan Dakikalar
Alanyaspor etkili geldi. 5.dakikada Bakasetas ceza yayı önünde rakibin geçip sağ ayağıyla vurdu şutu yandan auta gitti
8.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen ortaya Cmapi kafayı vurdu top yandan auta gitti
12.dakikada sol kanattan Novak kaçtı, hemen kale sahasına çevirdi ama son anda araya savunma girdi ve top kornere gitti
SARI KART 12.dakikada Alanyaspor takımında Siopis hakemden sarı kart gördü
SARI KART 17.dakikada Trabzonspor takımında Campi hakemden sarı kart gördü
Alanyaspor yine etkili geldi. 20.dakikada sağ kanattan gelen pası uygun durumda önünde bulan Bakasetas sağ ayağıyla vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı
Bu kez Trabzonspor etkili geldi! 21.dakikada Sörloth sol çaprazdan sert vurdu kaleciden seken topu uygun durumda Abdülkadir Ömür tamamladı ama vuruşu üstetn auta gitti
GOL!!! Trabzonspor 25.dakika Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sörloth topu taşıdı kale sahasına ortasını Abdülkadir Ömür tamamladı ve golü attı
34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde en son Sörloth kafayı vurdu top kaleci Marafona'da kaldı
39.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sörloth ceza sahasına girmeden vurdu top üstten auta gitti
40.dakikada Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Kasığını gösteren Ekuban kendini yere bıraktı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 41.dakikada oyundan Ekuban çıktı yerine Bilal Başaçıkoğlu girdi
İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi
45.dakikada kazanılan serbest vuruşu Junior Fernandes kullandı şutu üstten auta gitti
İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı
İkinci yarı başladı. İki takım da devre arasında değişiklik yapmadı
48.dakikada sağ çaprazdan Sosa şutunu çekti top yandan auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Alanyaspor'da oyundan Siopis çıktı yerine Salih Uçan girdi
SARI KART 61.dakikada Trabzonspor takımında Joao Pereira itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Alanyaspor'da oyundan Efecan çıktı yerine Onur Bulut girdi
Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Joao Pereira ortaladı arka direkte Bilal Başaçıkoğlu uçarak kaayı vurdu top az farkla auta gitti
66.dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başaçıkoğlu yerden vurdu şutu kalecide kaldı
70.dakikada Bakasetas sağ çaprazdan sert vurdu şutu az farkla auta gitti
74.dakikada savunmadan çıkan Campi sert vurdu şutu yandan auta gitti
75.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu ama zayıf kalan şutu kaleci Uğurcan'da kaldı
Trabzonspor'da Novak sakatlandı. Ceza sahasına gelen ortada Alanyasporlu oyuncu ile çarpışan Novak, yerde kaldı. Kafasında açılma olan Novak oyuna devam edemedi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada oyundan Novak çıktı yerine Kamil Ahmet girdi
83.dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gelen topu kaleci Uğurcan çıkıp aldı
Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. 89.dakikada Savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür kaleciyi geçip vurdu ama top auta gitti
Maçın sonuna 10 dakika uzatma eklendi
Alanyaspor etkili geldi! 94.dakikada Alanyaspor atağında sol çaprazdan Salih vurdu kaleci Uğurcan topu çıkardı
OFSAYT! 96.dakikada son kanattan gelen ortaya Cisse kafayı vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
GOL!!! Trabzonspor 90+10.dakika Sörloth ile 2-0 öne geçti
Maçı Trabzonspor 2-0 kazandı