Trabzonspor - Alanyaspor maç sonucu: 2 - 0

Süper Lig'de istediğini alamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası ile teselli buldu. Son olarak 2009-2010 sezonunda zafere ulaşan Trabzonspor, 10 senelik hasretini dindirdi. Tarihinde ilk kez finale kalan Alanyaspor'un Abdülkadir Ömür ve Sörloth'un golleriyle 2-0 yenen Trabzonspor kupayı kazandı. Trabzonspor böylece 9.kez Türkiye Kupasını kazanmış oldu.





İlgili Haberler Trabzonspor 10 yıl sonra 9.kupayı kazandı









Maçtan Dakikalar

Alanyaspor etkili geldi. 5.dakikada Bakasetas ceza yayı önünde rakibin geçip sağ ayağıyla vurdu şutu yandan auta gitti

8.dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda gelen ortaya Cmapi kafayı vurdu top yandan auta gitti

12.dakikada sol kanattan Novak kaçtı, hemen kale sahasına çevirdi ama son anda araya savunma girdi ve top kornere gitti

SARI KART 12.dakikada Alanyaspor takımında Siopis hakemden sarı kart gördü

SARI KART 17.dakikada Trabzonspor takımında Campi hakemden sarı kart gördü

Alanyaspor yine etkili geldi. 20.dakikada sağ kanattan gelen pası uygun durumda önünde bulan Bakasetas sağ ayağıyla vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı

Bu kez Trabzonspor etkili geldi! 21.dakikada Sörloth sol çaprazdan sert vurdu kaleciden seken topu uygun durumda Abdülkadir Ömür tamamladı ama vuruşu üstetn auta gitti

GOL!!! Trabzonspor 25.dakika Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Sörloth topu taşıdı kale sahasına ortasını Abdülkadir Ömür tamamladı ve golü attı

34.dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde en son Sörloth kafayı vurdu top kaleci Marafona'da kaldı

39.dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sörloth ceza sahasına girmeden vurdu top üstten auta gitti

40.dakikada Trabzonspor'da Ekuban sakatlandı. Kasığını gösteren Ekuban kendini yere bıraktı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 41.dakikada oyundan Ekuban çıktı yerine Bilal Başaçıkoğlu girdi

İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi

45.dakikada kazanılan serbest vuruşu Junior Fernandes kullandı şutu üstten auta gitti

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı. İki takım da devre arasında değişiklik yapmadı

48.dakikada sağ çaprazdan Sosa şutunu çekti top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 54.dakikada Alanyaspor'da oyundan Siopis çıktı yerine Salih Uçan girdi

SARI KART 61.dakikada Trabzonspor takımında Joao Pereira itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Alanyaspor'da oyundan Efecan çıktı yerine Onur Bulut girdi

Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Joao Pereira ortaladı arka direkte Bilal Başaçıkoğlu uçarak kaayı vurdu top az farkla auta gitti

66.dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başaçıkoğlu yerden vurdu şutu kalecide kaldı

70.dakikada Bakasetas sağ çaprazdan sert vurdu şutu az farkla auta gitti

74.dakikada savunmadan çıkan Campi sert vurdu şutu yandan auta gitti

75.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Junior Fernandes kafayı vurdu ama zayıf kalan şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

Trabzonspor'da Novak sakatlandı. Ceza sahasına gelen ortada Alanyasporlu oyuncu ile çarpışan Novak, yerde kaldı. Kafasında açılma olan Novak oyuna devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 78.dakikada oyundan Novak çıktı yerine Kamil Ahmet girdi

83.dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gelen topu kaleci Uğurcan çıkıp aldı

Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. 89.dakikada Savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür kaleciyi geçip vurdu ama top auta gitti

Maçın sonuna 10 dakika uzatma eklendi

Alanyaspor etkili geldi! 94.dakikada Alanyaspor atağında sol çaprazdan Salih vurdu kaleci Uğurcan topu çıkardı

OFSAYT! 96.dakikada son kanattan gelen ortaya Cisse kafayı vurdu top filelere gitti ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

GOL!!! Trabzonspor 90+10.dakika Sörloth ile 2-0 öne geçti

Maçı Trabzonspor 2-0 kazandı



