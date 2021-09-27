Trabzonspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'de ilk 6 maçta 14 puan toplayan ve yoluna yenilgisiz devam eden Trabzonspor , 7. hafta maçında formda ekip Alanyaspor 'u ağırladı. Şampiyonluğun önemli adaylarından olan Bordo-Mavililer çıktığı liderlik maçında Akdeniz ekibini mağlup edemedi. Fırtına, Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve son 3 maçını kazanan Alanyaspor karşısında 36'da Diedhiou'nun golüyle 1-0 geriye düştü. 42'de Cornelius'un golüyle beraberliği bulan Karadeniz temsilcisinde 75'te Hüseyin Türkmen kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son 15 dakikadan da gol sesi çıkmayınca Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı, Alanya ise Bülent Korkmaz'la birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü. Bu sonuçlarla Trabzonspor puanını 15'e, Alanyaspor da 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı!

3' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Akbaba müsait pozisyondaki Umut Güneş'i gördü. Umut'un şutu, İsmail'e çarptı, kornere gitti.

5' Cornelius ceza sahasının solunda topla buluştu, Djaniny'e topu çıkardı. Yeşil Burun Adalı futbolcu gelişine sert vurdu ancak top üstten dışarda.

9' Nwakaeme, Djaniny'i şık gördü, yıldız oyuncu rakibinden sıyrılmaya çalışırken top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı futbolcunun şutunu Serkan çeldi.

10' Bakasetas korneri kullandı, Djaniny uzak köşeye vurdu, Serkan'ı geçen topu Milunovic kafayla çıkardı.

16' Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından cılız şutu Uğurcan'ın kucağında kaldı.

23' Davidson çizgiden ortaladı, savunmadan gelen Awaziem kafayla vurdu, top üstten auta gitti.

GOL

36' Davidson hızla rakip sahayı geçti, savunma arkasına sarkan Dihediou'yu gördü. Tecrübeli futbolcunun şutu, Uğurcan Çakır'ın koltuk altından ağlarla buluştu.

GOL

42' Serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, Cornelius'a ortaladı, Danimarkalı harika yükseldi ve uzak köşeye şık bir kafa vuruşu yaparak skoru eşitledi.

45+1' Davidson uzaklardan plase ile şansını denedi, Uğurcan parmaklarının ucuyla topu çeldi.

Ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

55' Djaniny uzaklardan şansını denedi ancak top farkla auta gitti.

64' Nwakaeme sol kanatta rakibine bir bacak arası attı, topu Hamsik'e gönderdi ancak Slovak süperstarın kötü vuruşu çerçeveyi bulamadı.

70' Fatih Aksoy şansını denedi ancak top dışarı çıktı.

74' Gervinho, İsmail ile duvar posı yaptı, kaleci Serkan'la karşı karşıya kaldı ancak pozisyonda Serkan başarılı.

KIRMIZI KART

75' Hüseyin Türkmen, Babacar'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü. 27. dakikada ilk sarısını gören Hüseyin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Trabzonspor son 15 dakikada 10 kişi oynayacak.

83' Emre Akbaba'nın etkisiz şutu auta çıktı.

90' Bakasetas kornerden ortaladı, Edgar sert ve düzgün bir kafa vuruşu yaptı ancak Serkan topu kornere çeldi.

90+6' Hamsik kornerden ortaladı, Edgar yine müthiş yükselip vurdu, Serkan bu kez adeta çizgiden çıkardı...

..Ve maç 1-1 sona erdi.