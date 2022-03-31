Üst üste 22 haftadır ligde liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Trabzonspor , hem iç saha (37) hem de dışarıda (33) en çok puan toplayan takım... Bu sezonki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan ve Çaykur Rizespor ile Antalyaspor’a kaybeden Fırtına, Akyazı’yı rakipleri için adeta cehenneme çevirdi.

Öyle ki Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı’nda 8 Mart 2021’deki Alanyaspor maçından bu yana yenilmiyor. Geçen sezondan itibaren evinde çıktığı son 21 lig maçında da mağlup olmayan Trabzonspor, bu periyotta 15 galibiyet aldı, 6 kez rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-Mavililer, pazar günü Beşiktaş ’ı da taraftarının önünde devirip, 387 günlük müthiş seriyi geliştirmek amacında.