Trabzonspor adım adım rekora!

Bordo-Mavililer, geçen sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra dış saha maçlarında inanılmaz bir görüntü çizdi. Tecrübeli hoca yönetiminde toplamda 18 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, 10 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. 8. haftadaki Alanya maçında ise takımın başında İhsan Derelioğlu vardı ve Karadeniz ekibi sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Fırtına, dün Kasımpaşa galibiyetiyle bu seriyi 20 maça çıkardı. 1981’in Ekim ayı ile 1982’in Ekim ayları arasında yine 20 maçlık dış sahada yenilmeme serisi bulunan Bordo-Mavililer, bu başarıyı tekrarladı.

Perşembe rakip Konya

Trabzonspor , hafta içinde Konya’da da kaybetmez ise 21 deplasman maçında namağlup olma serisine ulaşacak ve rekor kıracak. Perşembe günü Konya’ya konuk olacak Trabzonspor, pazartesi ise evinde Alanyaspor ’u konuk edecek. Sonrasında evinde Alanyaspor’u ağırlayacak Bordo- Mavililer, ardından milli araya girecek.

Marek Hamsik yine 90 dakika

Sezon başından beri 3'ü Slokvakya Milli Ta kımı'nda olmak üzere toplam 11 resmi maça çıkan ve hepsinde ilk 11'de olan Marek Hamsik, Kasımpaşa deplasmanında yine 90 dakika görev yaptı. 34 yaşında olmasına rağmen bu sezon maç kaçırmadan devam eden yıldız orta saha oyuncusu, 8 numara bölgesinde başladığı karşılaşmanın ikinci yarısında savunmanın önünde görev yaptı. Hamsik, yüzde 95'lik pas isabetiyle sahanın en iyisi oldu.