Son dönemde altyapıdan yetiştirdiği kalecilerle dikkat çeken Trabzonspor 'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tolga Zengin, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu gibi isimleri Türk futboluna sunan Karadeniz ekibi, Adem Ağaoğlu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Trabzonspor U19 Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine ilk adımı attı ve Karadeniz ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, genç kalecisi Adem Ağaoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2002 doğumlu 1.85 boyundaki kaleci, geçtiğimiz sezon Trabzonspor U19 takımıyla sahaya çıktığı 8 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

Adem Ağaoğlu, Futsal A Milli takımının formasını da 6 kez giyme başarısı gösterdi.







