Trabzonspor - Adana Demirspor maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 'in 15. haftasında Trabzonspor , sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, yönetecek. Trabzonspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de son 26 maçta sahadan mağlubiyet almayan Karadeniz ekibinde bu sezon ligde çıktı son 7 maçı kazanarak güzel bir seri yakaladı. İkinci ile arasında 10 puan fark bulunan bordo mavililer iç sahada maçlarında golcü kimliği öne çıkıyor. Son 9 iç saha mücadelesinin 8'inde 2.5 gol barajı aşılırken bu maçlarda en ez 2 gol atma başarısı gösterdi. Trabzonspor yükselen performansı ile son 3 Süper Lig maçlarının hem ilk yarısında hem de ikinci yarısında galip gelme başarısı gösterdi.

Geçen hafta

Son hafta şans faktörünün yanında bulunması ile Karagümrük takımını 2-0 yenen Trabzonspor kalesinde birçok pozisyon verdi. İstanbul ekibi son vuruşlarda biraz daha etkili olmayı başarsa skor çok farklı yöne gidebilirdi. Önemli eksikleri bulunmasına rağmen sahadan 3 puan ile ayrılan Abdullah Avcı ve ekibi mücadeleden istediğini alan taraf oldu

İyi savunması ile dikkat çeken Adana ekibi son hafta Balotelli'nin yokluğunda sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Ligin lideri ile çıkacakları maçta kontra atak futbolu benimsemeleri beklenirken, Montella Trabzonspor için tehdit unsuru olacak.

Oran Analizi

Trabzonspor için beraberliğe 3.55 oran verildiği toplam 4 maçın hiçbirinde maç sonu beraberlik çıkmazken, Adana Demirspor için ikinci yarı galibiyetine 3.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç galibiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor için 1.5 üst oranı 1.14 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst olurken, Trabzonspor için ikinci yarı beraberliğe 2.5 oran verildiği toplam 11 maçın %91 kısmı berabere bitmedi.

*Çok formda olan Trabzonspor'un rakibi karşısında galip gelmesi bekleniyor.



