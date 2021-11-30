Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor , 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu akşam 18.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular ise mobilizasyon ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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