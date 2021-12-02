MENÜ

Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

02 Aralık 2021, Perşembe 21:47 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 16.00’da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve grup çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Erce Kardeşler'in katılmadığı, Djaniny'in ise takımdan ayrı düz koşu yaptıkları öğrenildi.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRABZON (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...