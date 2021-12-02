Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 16.00’da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve grup çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Erce Kardeşler'in katılmadığı, Djaniny'in ise takımdan ayrı düz koşu yaptıkları öğrenildi.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

TRABZON (DHA)