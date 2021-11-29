Trabzonspor 'un Süper Lig ’in 14. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da oynayacağı Adana Demirspor maçı biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor açıklama yaptı...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son karara göre, Medical Park Stadyumu’nun tam kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu devam etmektedir. İki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmektedir. HES kodu kontrolü ise her şartta yapılacaktır.

Trabzonspor - Adana Demirspor bilet fiyatları

Vip Platinum 600 TL

Vip Gold 350 TL

Vip Silver 200 TL

Batı 150 TL

Doğu – 100 TL

Fırtına 55 TL

Kale Arkası 35 TL

Passolig gişeleri, Passo Uygulama ve passo.com.tr’den satışa sunulan elektronik biletler, sadece Trabzonspor passolig kartlar ile satın alınabilecektir. Engelli biletleri ise Atatürk Alanı’ndaki Passolig gişelerinden temin edilebilecektir.

Bilet alacak taraftarlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.