Bordo-Mavililer’de yılan hikayesi bitiyor... Eddie Newton ile yolları ayırdıktan sonra pek çok ismi gündemine alan Trabzonspor’da, 1 numaralı hedef Abdullah Avcı’ydı. Tecrübeli hocayla daha önce de 2 farklı dönemde temaslar kuran yönetim, bu kez anlaşmaya yakın. Antalyaspor tarafından da teklif yapılmasına rağmen bazı şartlarda Güney ekibiyle uzlaşamayan Avcı, Trabzonspor’a gelmek istiyor. Tecrübeli hocayla görüşmeleri Trabzonspor İkinci Başkanı Ertuğrul Doğan yürütüyor. Taraflar arasındaki temaslarda önemli mesafe katedilirken, iş mali detaylara kaldı.

Üstünü Beşiktaş verecek

2.5 yıl sözleşmesi olmasına rağmen Beşiktaş’taki kontratı feshedilen ve senelik 10-12 milyon TL’lik ücreti bulunan Avcı, çalışmasa dahi hukuki olarak bu rakamı alma hakkına sahip. Trabzonspor’un Avcı’ya ödeyeceği ücretin kalan kısmının da yine Beşiktaş tarafından verileceği öğrenildi. İşte tüm bu kuygun zemin aranıyor. Son dakikada ciddi bir pürüz çıkmazsa, Trabzonspor Yönetimi’nin Abdulonular, Avcı’nın avukatıyla görüşülüyor. En lah Avcı’yı kısa zaman içinde duyurması bekleniyor.

Safa Can Konuksever