Trabzonspor Abdullah Avcı ile zirve yaptı

Abdullah Avcı Fırtınası sürüyor... Yaklaşık 3 ay önce 6 puanla 17. sırada Trabzonspor’u devralan 57 yaşındaki hoca, Bordo-Mavili takımı inanılmaz bir noktaya taşıdı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde çıktığı 14 lig maçında tam 33 puan kazandı. Abdullah hocalı döneme bakıldığında, Trabzonspor lige damga vurdu. 9 ile 23. hafta arasına bakıldığında en az yenilen (1) ve kalesinde en az gol gören (9) takım olan Bordo-Mavililer, en çok puan toplayan ikinci ekip durumunda.

Bir maçı eksik...

Bu süreçte Beşiktaş’tan 1 maç eksik oynayan Trabzonspor 33 puanı hanesine yazdırırken, Kartal 35 puan topladı. Onları 31 puanla Fenerbahçe ve 29 puanla Galatasaray takip ediyor. Çıktığı son 7 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Trabzonspor, üst üste başarılı sonuçların ardından 4. sıraya çıktı. Üstelik bugün derbi var. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın birbirleriyle oynayacağı haftada Yeni Malatya ile karşılaşacak Fırtına, galip gelmesi halinde üst tarafla farkı iyice azaltacak.

Hesap kapatıyor!

Şu anda lider Fenerbahçe’nin 9, Galatasaray ve Beşiktaş’ın ise 6 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Malatya’nın ardından sırasıyla Gaziantep ve Başakşehir (d) ile kozlarını paylaşacak. 27. haftada ise Akyazı’da Fenerbahçe derbisi var. Abdullah Avcı ve öğrencileri artık gözünü zirveye dikerken, bir yandan da hesap kapatıyor. Sezonun ilk yarısında Newton yönetiminde Beşiktaş’a yenilen, Denizli ile berabere kalan Fırtına, Avcı ile iki maçı da kazandı.



