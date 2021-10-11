Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Ligde hafta sonu 19 puanlı lider Fenerbahçe ile 18 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor arasındaki karşılaşma, liderlik mücadelesine sahne olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın görevde bulunduğu sürede genel olarak başarılı bir performans ortaya koyarken üç büyükler karşısında ise bunu gerçekleştiremedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, söz konusu rakiplere karşı 5 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istediği grafiği ortaya koyamadı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon oynanan maçlarda tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1’lik sonuçla alırken, evinde Fenerbahçe’ye 1-0, Galatasaray ’a 2-0 mağlup oldu, sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ise üç büyük rakibine karşı oynadığı ilk maçta Galatasaray ile kendi evinde sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

Sahasında galibiyeti yok

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray’a 2-0, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2’sini bu rakipleri karşısında yaşadı.

AA