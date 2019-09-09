Trabzonspor Abdülkadir için gelen 21 milyon euroluk teklifi reddetti!

Trabzon sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Bir başka Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

AVRUPA İÇİN HAZIR DEĞİL

Genç yıldızı kesinlikle takımda tutma kararı alan Bordo-Mavili kulübün Monaco'ya "Hayır" cevabı verdiği belirtildi. Yönetimin teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişiminin Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi.

Kaynak: Takvim





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