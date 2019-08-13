Trabzonspor 6 numara arıyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve ağırlığı santrfor arayışına veren Trabzonspor’un sürpriz bir şekilde 6 numara için oyuncu baktığı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı’nın ayrılığı sonrasında Jose Sosa’yı asıl mevkiisi olan forvet arkasına çekmeyi planlayan teknik direktör Ünal Karaman, merkez orta sahada doğacak olan bu boşluğu transferle kapatmayı hedefliyor. Onazi, Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak üçlüsünün yanına bir isim daha eklemek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu doğrultuda yönetim ile oyuncu izleme ekibine rapor verdi.

İlk aday Walter

Bordo-Mavililer de Karaman’ın isteği üzerine 6 numara için çalışma başlattı. En kısa zamanda geniş bir aday listesi hazırlayacak olan Karadeniz temsilcisinde ilk hedefin daha önce de gündeme gelen Fransız ekibi Nice forması giyen Remi Walter olduğu kaydedildi.

Yönetim adaylar arasından birisini kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde düğmeye basacak.

Atalay Özçelikli