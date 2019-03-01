Trabzonspor 5 eksikle Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya’ya giden Abdülkadir Ömür katılmadı.

01 Mart 2019, Cuma 21:15
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Trabzonspor 5 eksikle Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçınhazırlıklarını sürdürdü. Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışan takım, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya’ya giden Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen ise takımla çalıştı.

Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, futbolculara başarı diledi.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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