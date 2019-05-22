Trabzonspor 4 yıl sonra Avrupa’ya

Fırtına, bu sezon elde ettiği dereceyle Avrupa hasretini de bitirmiş oldu. Avrupa Kupaları’na son olarak 4 yıl önce giden Trabzonspor, bu sezon yeniden Avrupa Kupaları’na katılma hakkı elde etti. 2009-2010 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa’da mücadele eden Karadeniz ekibi 4 yıldır Avrupa’da mücadele edemiyordu.

Avrupa’da en son 6 Ağustos 2015’te elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan Bordo-Mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzon’da ise uzatmaya giden maçta 1-1 berabere kalarak Avrupa’ya veda etmişti.