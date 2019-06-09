Trabzonspor 3 futbolcunun transferinde sona yaklaştı

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçları oynayacak olması nedeniyle sezonu erken açacak Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kazandı... Başkan Ahmet Ağaoğlu da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ünal Karaman için yapılan imza töreninde “Gençler dahil 6-7 tane transfer yapabiliriz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yüzde 90 oranında anlaştığımız 3-4 isim var” demiş ve müjdeyi vermişti. Bordo-Mavili camiada, gözler ise bu isimlere çevrildi.

Ogu imzayı bekliyor

İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan John Ogu ile uzun zamandır temas halinde olan Fırtına, Nijeryalı futbolcu ile her konuda el sıkıştı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor formasıyla poz veren 31 yaşındaki orta saha, artık resmi imzaların atılmasını bekliyor.

Campi’de sona doğru

Savunmadaki rotasyonu artırmayı hedefleyen Trabzonspor, Gaston Campi transferinde de sona yaklaştı. Arjantin ekibi Estudiantes ile bonservis pazarlıklarında büyük aşama kaydeden Karadeniz temsilcisi, 28 yaşındaki stoperden de olumlu geri dönüş aldı. Transferin 750 bin-1 milyon Euro bandında sonuçlanması bekleniyor.

Yusuf bitti, bitiyor

Bordo-Mavililer’in transferini bitirme noktasına geldiği bir diğer isim ise Yusuf Sarı... Fransız ekibi Marsilya’nın ikinci takımında görev yapan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, Trabzonspor ile el sıkıştı. Yönetim de Marsilya ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferin en kısa zamanda açıklanacağı öğrenildi.