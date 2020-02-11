Trabzonspor 3 eksikle Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında perşembe günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Erce Kardeşler antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı son antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30’da müsabakanın oynayacağı Erzurum’a hareket edecek.



