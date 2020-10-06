Trabzonspor 12 ismi kadrosuna kattı

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.

06 Ekim 2020, Salı 11:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor 12 ismi kadrosuna kattı

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu 2'nci sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi 12 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 isimle de fesih, sözleşme bitiş ve kiralama metoduyla yollarını ayırdı.

Bordo-Mavili ekibin transfer tablosu şöyle:

GELENLER

Vitor Hugo (Geldiği takım Palmeiras, 4 yıllık) Fousseni Diabate (Geldiği takım Leicester Ctiy, 3+1 yıllık) Flavio (Geldiği takım Bahia, 4 yıllık) Anders Trondsen (Geldiği takım Rosenborg, 4 yıllık) Marlon Xaiver (Geldiği takım Fluminense, 1 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık) Stiven Plaza (Geldiği takımReal Valladolid, 2 yıllık satın alma opsiyonlu kiralık) Benik Afobe (Geldiği takım Stoke Ctiy, kiralık) Lewis Baker (Geldiği takım Chelsea kiralık) Djaniny Semedo (Serbest statü, 3 yıllık) Edgar Le (Geldiği takım Lille, Feyenoord'tan kiralıktan döndü) Anıl Başaran (Geldiği takım Balıkesirspor, 4 yıllık) Muhammet Taha Tepe (Altınordu, 5 yıllık)

SÖZLEŞMESİ SONA EREN FUTBOLCULAR

Badou Ndiaye Manoel Filip Novak Jose Sosa

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FUTBOLCULAR

Manuel Da Costa Guilherme Doğan Erdoğan Nemanja Andusic SATILAN OYUNCULAR Alexander Sörloth (Leipzig)

KİRALANAN FUTBOLCULAR

Koray Kılınç (Turgutluspor) Anıl Başaran (Bandırmaspor) Abdurrahim Dursun (Bandırmaspor)

DHA

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