Abdullah Avcı yönetiminde Türkiye’de fırtınalar estiren Trabzonspor ’un, Avrupa arenasında ise galibiyet hasreti sürüyor. BordoMavililer, Avrupa LigiH Grubu ilk maçında Ferencvaros’a konuk olurken, 16. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı 3-2’lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. İlk yarıda yediği 3 golle yıkılan Karadeniz ekibi, 22 Ağustos 2019’dan bu yana Edirne ötesinde galip gelemiyor. O maçta AEK’yı 3-1’lik skorla deplasmanda mağlup eden Trabzonspor, sonrasında çıktığı 14 Avrupa mücadelesinde 10 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Abdullah Avcı ile 7’de sıfır

Bu sezon Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag’a elenen ve önemli bir fırsatı geri çeviren Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde çıktığı 7 Avrupa maçında 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonUEFA Konferans Ligi’nde Molde’yi penaltı atışlarıyla saf dışı bırakmıştı.

Hamleler sonuç vermedi

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Ferencvaros karşısında ideal 11’inden tek ismi değiştirdi. Tüm maçlarda forma giyen ve yorgun düşen Eren Elmalı’nın yerine sol bekte Denswil’i kullanan tecrübeli hoca, orta sahada Gbamin’in önünde Bakasetas-Bardhi ikilisini görevlendirdi. Kanatlarda Abdülkadir ve Trezeguet yer alırken, forvette yeni transfer Maxi Gomez’i tercih etti. Ancak ilk yarıda ortaya çıkan skor, şok etkisi yarattı. 16. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-1 geriye düşen Bordo-Mavililer’de, Avcı ikinci devreye üst üste değişikliklerle başladı. Yusuf Yazıcı, Hamsik ve Eren Elmalı’yı sokan başarılı teknik adam, ardındanUmut Bozok’u soktu.

Risk aldı ancak...

Trabzonspor’un yeni forveti skoru 3-2’ye getiren golü atarken, son bölümlerdeDjaniny de oyuna dahil oldu. Tek stoper Bartra ile maçı tamamlayan Avcı, puan için tüm riskleri aldı, 3 forvet aynı anda oynattı ancak beklenen gol bir türlü gelmedi. UEFAAvrupa Ligi’ne kötü başlayan Trabzonspor, haftaya Kızılyıldız’ı evinde konuk edecek.

Maxi Gomez iyi başladı

Maxi Gomez ilk maçında siftahı yaptı... Valencia’dan 3 milyon Euro bonservis karşılığında kadroya katılan 26 yaşındaki forvet, 39. dakikada çok şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı. Maç boyunca oldukça etkili olan Uruguaylı yıldız, 71. dakikadaUmut Bozok’un golünde güzel bir asiste imza attı. Cornelius’un yerine alınan Gomez, ilk maçında beklentileri fazlasıyla karşılarken, uzaktan çektiği şutlarla da tehlike yarattı. Maxi Gomez zorlu deplasmanda Trabzonspor’un en iyi isimlerinden biri olurken, gelecek adına fazlasıyla pozitif sinyaller verdi. Umut Bozok da attığı golle forvet rekabetinde sonuna kadar formayı zorlayacağını gösterdi.

Uğurcan Çakır riske edilmedi

Antalyaspor maçı sonrası ağrıları artan ve son 2 lig karşılaşmasında dinlendirilen UğurcanÇakır, Macaristan’da kadroda yer aldı. Ancak teknik heyet, başarılı file bekçisini riske etmedi. Karın kaslarından problem yaşayan Uğurcan’ın yerine eldivenleri yine genç kaleci Muhammet Taha Tepe giydi. Taha yenilen 2. golde zamanlama hatası yaparken, ikinci yarıda ise önemli kurtarışlara imza attı.

Yusuf Yazıcı VAR’a takıldı

2019’da 17.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, 3 yıl sonra yeniden Bordo-Mavili formayı giydi. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarı başlarken Enis Bardhi’nin yerine yıldız ismi oyuna sürdü. Yusuf 87. dakikada Djaniny’nin şutunda kaleciden dönün topu gol yaptı ancak pozisyon ofsayt olduğu için VAR’da iptal edildi.

‘O gol sayılsa kazanmıştık’

İkinci yarıda oyuna girip golünü atan Umut Bozok, “Yusuf’un golü geçerli olsaydı alırdık maçı. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi olmalıydık. Şimdi önümüzde lig var, sonrasında tekrar Avrupa’ya döneceğiz” ifadesini kullandı. Maxi Gomez’le uyumu sorulan Umut, “O da gol attı, ben de. Güzel bir asist yaptı. İdmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Kazansaydık keyifli olacaktık” dedi.