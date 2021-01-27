Trabzonspor 11 yıl sonra TFF Süper Kupa şampiyonu

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 2-1 yendi ve mutlu sona ulaştı. Trabzonspor böylece 11 yıl sonra TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Trabzonspor en son 2010 yılında önceki yılın lig şampiyonu Bursaspor'u yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-0 yenip kupayı kazanmıştı

Trabzonspor eski adıyla Cumhurbaşkanlığı yeni adıyla TFF Süper Kupa'yı toplamda 9.kez müzesine götürdü

Trabzonspor ayrıca İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2 kez Türkiye Kupası 2 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanmış oldu