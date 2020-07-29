Trabzonspor 10 yıl sonra 9.kupayı kazandı, Beşiktaş'ı yakaladı
Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi ve kupayı 9.kez müzesine götürdü. Trabzonspor böylece 10 yıl sonra kupada mutlu sona ulaşırken maçta ilk golü de 10 numaralı formayı giyen Abdülkadir Ömür kaydetti
Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi ve kupayı 9.kez müzesine götürdü. Trabzonspor en son 2009-10 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde geçip kupa kazanmıştı. Trabzonspor böylece 10 yıl sonra kupada mutlu sona ulaşırken maçta ilk golü de 10 numaralı formayı giyen Abdülkadir Ömür kaydetti. İlk golün pasını veren Sörloth ise skoru belirleyen isim oldu
En çok kupa kazanan ikinci takım Beşiktaş'ı yakaladı
Trabzonspor toplamda 9.kez kupayı kazandı ve en çok kazanan ikinci takım Beşiktaş'ı yakaladı. Bu alanda 18 kupası bulunan Galatasaray ilk sırada Beşiktaş'ı ile Trabzonspor ise 9'ar kupayla ikinci sırada yer aldılar