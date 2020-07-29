Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası final maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi ve kupayı 9.kez müzesine götürdü. Trabzonspor en son 2009-10 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde geçip kupa kazanmıştı. Trabzonspor böylece 10 yıl sonra kupada mutlu sona ulaşırken maçta ilk golü de 10 numaralı formayı giyen Abdülkadir Ömür kaydetti. İlk golün pasını veren Sörloth ise skoru belirleyen isim oldu

En çok kupa kazanan ikinci takım Beşiktaş'ı yakaladı

Trabzonspor toplamda 9.kez kupayı kazandı ve en çok kazanan ikinci takım Beşiktaş'ı yakaladı. Bu alanda 18 kupası bulunan Galatasaray ilk sırada Beşiktaş'ı ile Trabzonspor ise 9'ar kupayla ikinci sırada yer aldılar