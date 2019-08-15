İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İlk maçta sonradan oyuna girip golünü atan yeni transfer Alexander Sörloth, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

TRABZONSPOR: Uğurcan; Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdülkadir Parmak; Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür; Sörloth.

SPARTA PRAG: Nita; Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek; Krejci, Kanga, Hasek; Plavsic, Tetteh, Hlozek