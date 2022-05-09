Bruno Peres, ülke basınına konuştu. Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3-4 ay sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı sağ bek, buna rağmen koltuk değnekleriyle Antalyaspor maçını statta takip etmiş ve kutlamalara katılmıştı. Tecrübeli oyuncu, “Kulüp tarihine damga vurduk. Şampiyonluktan sonraki coşku tarif edilemez. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Trabzonspor taraftarları son derece fanatik. Hatta Brezilya’dakinden bile tutkulular” dedi.