‘Trabzon’la anlaştık’

Yurt içinde gelecek vaadeden isimleri kadrosuna katmayı planlayan Trabzonspor hedefine ulaştı. Bordo-Mavililer uzun süredir istediği 20 yaşındaki forvet Rahmi Anıl Başaran için Balıkesirspor’la prensip anlaşmasına vardı. İlk resmi açıklamada Balkes cephesinden geldi.

İmza Bayram sonrası

Kırmızı-Beyazlılar’ın Başkanı Kadir Dağlı, “Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Transfer, Ramazan Bayramı’ndan sonra resmiyet kazanacak” dedi.

Genç forvet 1.Lig’de bu sezon 27 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı sağladı.