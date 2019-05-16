Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Filip Novak, özel bir okulda öğrencilerle söyleşide bir araya geldiler. Söyleşide futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtlarken, daha sonra öğrenciler tarafından Uğurcan Çakır’a ‘yılın genç kalecisi’, Hüseyin Türkmen’e ‘yılın genç savunma oyuncusu’ ve Novak’a ise ‘yılın yabancı futbolcusu’ ödülü verildi.

‘Bizim için vazgeçmek yok’

Törende konuşan Novak iddialı açıklamalarda bulundu. İşte Çek oyuncunun o sözleri:

“Eğer yakaladığımız seriyi sürdürmek istiyorsak içeride taraftarımız önümüzde oynayacağımız son maçı da kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz Beşiktaş maçında mutlaka 3 puan. Elimizden gelenin en iyisini saha içerisinde yapacağız... Üçüncülük ihtimalinin çok yüksek yada düşük olması açıkçası bizi çok düşündüren şeyler değil. Çünkü aramızdaki puan farkı 5 ve önümüzde iki maçtan alabileceğimiz 6 puan var. Dolayısıyla ihtimal ne kadar olursa olsun biz sonuna kadar savaşacağız.”

‘Gol atmak her zaman güzel’

“Bu sezonki başarımız benim için yeniden Avrupa Ligi’ne dönüş olacak. Hem dışarıdaki hem de kendi ülkenizdeki oyuncularla oynamak bir futbolcu için gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla ben de bunu dört gözle bekliyorum... Gol atmak her zaman çok güzeldir. Bundan daha önemli olan takımımızın nasıl oynadığı ve takımımızın kazanıp kazanmadığı. Dolayısıyla gol attığım zaman tabiki mutlu oluyorum. Ama takımım kazandığım ve üstelik önümüzdeki hedefleri düşündüğüm zaman Avrupa Ligi’nde tur atlayıp gruplara kalabilirsek çok daha mutlu olurum.”