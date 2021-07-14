Trabzon’da yıl sonuna kadar 25 bin çocuk ve gence yüzme öğretilecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Trabzon’da yıl sonuna kadar 25 bin çocuk ve gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında hayata geçirilen yüzme kursları ile 6-18 yaş grubundaki çocuklar yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu’na getirilen çocuklar hem antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Projenin, kentin en ücra bölgelerine de ulaştırılması için çalışma yürüten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, mahalle muhtarlarıyla yaptığı iş birliğiyle hayatında hiç havuza gitmemiş çocukları tespit etti. Günün belirli saatlerinde muhtarlıklarda toplanan çocuklar, servislerle ücretsiz olarak havuza götürülüyor.

Burada yüzmeyi öğrenen çocuklar, aynı zamanda teknolojik ve diğer bağımlılıklar ile hareketsiz yaşamdan uzaklaştırılıyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, proje kapsamında her gün tüm mahallelerden ortalama 200 çocuk ve gencin havuza getirildiğini ve yüzme öğretildiğini söyledi.

Çocukların antrenörler eşliğinde hem yüzmeyi öğrendiğini hem de keyifli vakit geçirdiğini anlatan Ustaoğlu, "Hedefimiz bu yıl 25 bin gencimizi havuzla buluşturmak. Şu ana kadar 5 bin 150 gencimizi yüzme sporu ile havuzla buluşturduk. Salgın sürecinde çocuklarımız da sıkıldılar, bunaldılar. Evlerinden uzun süre çıkamadılar. Bunu fırsat bilip artık gençlerimizi, yavrularımızı bir taraftan havuzlarla bir yandan da gençlik kamplarımızla buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, bu tür faaliyetlerle çocukların yeni eğitim -öğretim yılına daha güzel hazırlandıklarına inandığını dile getirerek, Trabzon’da 60’ın üzerinde spor branşı bulunduğunu ve tüm gençlerin bu branşlarda kendilerini yetiştirmelerini istediklerini kaydetti.

"Çocukların o sevincini görünce mutluluk daha da arttı"

Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi muhtarı Saniye Kara da mahallesindeki çocukların yüzme öğrenmesi için büyük bir çaba sarf ediyor.

Yüzme bilmeyen veya daha önce hiç havuza gitmemiş çocukları tespit eden Kara, onları havuza götürerek yüzme öğrenmesine katkı sağlıyor.

Saniye Kara, muhtarlar olarak projeye katkı yaptıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Mahallemde 110 kişiyi listeleyip gruplara ayırdım. İlk grubumu bugün getirdim. Çocukların o sevincini görünce mutluluk daha da arttı. Yüzme havuzlarında güzel etkinliklerimizin olacağını düşünüyorum. Gezi gruplarımız da olacak. Tüm bunlar için Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk kez havuza gelen çocuklar hem heyecanlı hem mutlu

Vakfıkebir’den gelen 9 yaşındaki Berat Kızkabak, hayatında ilk kez yüzme havuzuna geldiğini belirterek, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk defa yüzeceğim. Bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ederim." dedi.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Baltürk de eğlenceli vakit geçireceğinden emin olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk defa geliyorum, çok heyecanlıyım. Yüzmeyi biliyorum aslında ama bu yıl hiç yüzmedim. Unuttum mu, unutmadım mı bilmiyorum." diye konuştu.