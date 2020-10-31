Koronavirüs salgını sonrası tribünlerin taraftara kapatılması en çok Trabzonspor'u vurdu. Bordo-Mavililer geçen sezonun son 3 maçını Akyazı'da taraftar desteği olmadan oynamış ama galibiyet alamamıştı. Ankaragücü ve Antalya ile berabere kalıp Konya'ya mağlup olan Karadeniz ekibi bu kayıplarıyla şampiyonluğu da kaçırmıştı.

İstanbul serisi bitti

Trabzonspor'un iç saha kâbusu bu sezon da devam etti, 4 maçta 3. mağlubiyet Kasımpaşa karşısında yaşandı. İlk hafta Beşiktaş'a evinde 3-1 mağlup olan Bordo-Mavililer sahasında 3. haftada Yeni Malatya'yı 3-1 devirip uzun bir aradan sonra kazandı. Ancak Başakşehir yenilgisinin ardından dün akşam da Kasımpaşa'ya kaybeden Trabzonspor'un aynı zamanda İstanbul ekiplerine karşı olan bariz üstünlüğü de bu sezonla birlikte tersine döndü. 15 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 3'ü iç sahada biri de Fenerbahçe deplasmanında olmak üzere 4 kez kaybettiler.