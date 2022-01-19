Giresunspor'un başarılı kalecisi Okan Kocuk, her geçen hafta form grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Çotanaklar'ın sezon başında Galatasaray 'dan kiraladığı Okan, takımının Süper Lig 'in 22. haftasında konuk olduğu Trabzonspor mücadelesinde adeta devleşti.

Akın akın gelen Trabzonspor ataklarında yaptığı kurtarışlarla Çotanaklar'ı ayakta tutan Okan, uzatma dakikalarında ise son yıllarda ender görülen bir olaya imza attı. Bordo Mavililer'in kazandığı penaltıda Bakasetas'a geçit vermeyen 26 yaşındaki kaleci, tekrarlanan penaltıda bir kez daha kalesini kapattı.

3 dakikada Yunan yıldızın 2 penaltısını kurtaran ve Giresunspor'un sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmasını sağlayan Okan, tam 8 kurtarış yaparak maça damga vurdu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Okan, Giresunspor formasıyla 18 maça çıktı.







